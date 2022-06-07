英國首相強生（Boris Johnson）驚險挺過6日的保守黨不信任投票，保住首相大位，但威信嚴重受損，不支持強生的黨內人士超過四成。受此影響，英鎊一度大跌至兩周半新低。

英鎊兌美元7日挫低0.5％，報1.2472美元，稍早一度重跌至1.2435美元，創下兩周半新低紀錄。

強生在6日晚間的不信任投票，以211票支持與148票反對，驚險挺過逼宮危機。依據保守黨黨規，強生贏得本次不信任投票後，未來一年不會再遭遇逼宮。

強生在投票結果出爐後表示，政府現在可以繼續前進，將重心放在攸關民眾的議題。

Interactive Investor投資部門主管史考勒（Victoria Scholar）表示，保守黨發動不信任投票的起因「派對門」醜聞，加上反對強生的保守黨議員多達41％，皆對強生造成政治重創。國際投資人對英國經濟與政治缺乏信心，拖累英鎊下挫。

投票結果顯示，不支持強生的議員超出黨內預期，而且保守黨議員逐漸憂心，經濟前景漸趨低迷，加上強生多次違反防疫封鎖令，在唐寧街首相官邸開趴醜聞，將削弱保守黨在下屆選舉的贏面；英國下次大選得在2025年1月之前舉行。

強生贏得投票的原因還有保守黨沒有更明確的替代人選，而且在英國人民與通膨奮戰和經濟面臨衰退威脅之際，更換國家元首不是明智之舉。外界雖將財長蘇納克（Rishi Sunak）和外交大臣特拉斯（Liz Truss）視為合適替代人選，但兩人6日聲援強生。

強生度過這次危機不代表能長治久安，英國過去不乏首相在贏得不信任投票後不久，便被迫下台的案例。前任首相梅伊在2018年挺過不信任投票後6個月宣布辭職。梅伊當年在不信任投票的支持率為68％，高於強生本次的59％。