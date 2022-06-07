面對防疫保單可能帶來的驚人理賠，台灣產險業會不會步上泰國產險業後塵，直接讓公司倒閉，民眾也拿不到保險金？中華信評7日表示，台灣產險公司應不至於付出像泰國保險公司那樣高的代價，尤其台灣的產險公司普遍擁有良好的資本水準，並維持良好的流動性。

「與病毒共存」為當前政府防疫政策，銷售防疫險保單的產險公司因賠都賠不完，恐淪為「慘」業，尤其有亞洲鄰國泰國產險業的前車之鑑，已有4家業者因理賠不當遭到保險執照吊銷，民眾也無法順利取得保險賠付，台灣民眾擔心這般夢魘會再度在台灣發生。

作為台灣產險公司主要評等機構的中華信評，7日發布的相關報告是產險業深陷防疫險之亂以來，第一份深入分析報告。報告中，中華信評仔細分析泰國防疫保單和台灣國防疫保單面臨的情境，包括泰國目前感染率為6％，台灣為8％左右；泰國銷售的防疫保單張數達4,200百萬張，台灣為600百萬張；52家泰國保險公司當中有16家保險公司銷售一次性支付的防疫保單，總保費收入約合3.22億美元（截至2022年3月15日），台灣為7,250萬美元（截至2022年5月23日）。泰、台兩個市場目前都已停止銷售防疫保單。

中華信評信用分析師王珮齡指出，和泰國防疫保單相較，台灣有三點大不同：1、台灣每張保單的保費較高。2、台灣的保單保障較低。3、台灣銷售的保單數量較少。同時，泰國產險業的理賠金額累計到2022年6月底前，可能會達到29億美元。台灣部份，金管會7日公布的數據為新台幣54億元，約合1.83億美元。

上述的推估，中華信評奠基在四個假設情境，作為預測依據：一、600萬張有效防疫保單。二、每張保單平均理賠金額為新台幣4萬元。三、防疫保單略有再保險分出。四、台灣疫情的感染率可能將在6月底時達到高峰，且在染疫至申請理賠之間存在時間差，理賠金額將在5月至7月間暴增。

王珮齡指出，台灣產險公司應不至於付出像泰國保險公司那樣高的代價，惟需注意的是，台灣產險公司的資本規模較小，在未備有妥善的資本復原計畫的情況下，虧損可能會對部分產險業者的資本水準帶來負面影響，而整體產險業也恐將因此虧損漸增，盡失超過一年的正常獲利水準，也終結該產業連續長達21年的獲利表現。