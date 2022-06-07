防疫保單走入歷史！泰安產險在網站上貼出聲明，表示「本公司基於承保能量及風險控管，已無銷售法定傳染病費用補償保險（俗稱防疫保單）」，由於泰安產險是國內僅存唯一一張防疫保單，如今宣布不賣後，民眾也買不到防疫保單了。

防疫保單變成產險業夢魘，根據金管會統計，今年至6月6日止，保險業承保防疫保單件數達到312萬件，保費收入有27.9億元，但是理賠件數達到15.5萬件，理賠金額達到54.8億元，但因為保單在兩年內仍可申請理賠，意味理賠金額還沒到盡頭。

金管會今天下午表示，目前仍有7家保險公司銷售相關的防疫保單，其中2家壽險、5家產險，銷售13張防疫相關保單，其中12張是疫苗險，只有1張是泰安產險的防疫險，提供保戶續保選擇，保障內容提供加護病房的日額理賠。不過晚上再度更新資料，表示泰安產險的這張防疫險也停賣了，意即市面上再也沒有防疫保單可買。

產險業者坦言，防疫政策由清零變成共存，現階段每天都是幾萬人確診，先前以清零為目標所設計的防疫保單，如今變成產險業的夢魘，由於入不敷出，多家產險業者面臨增資壓力。國泰金今日已率先宣布，將增資國泰產險100億元。