由於通膨隱憂仍在，投資人靜待本周五要公布的美國消費者物價指數(CPI)，以及美Fed的後續態度變化，原先市場認為有機會9月暫緩升息的機率下降，國際股市再度進入震盪。近日台股出現了四月份以來，行情第一次出現週線的慣性改變，週K線上出現了週級別的日出訊號(當週高點越過前一週高點，同時收盤確認)，後續只要能守住上週紅K棒低點16368點，多方的可操作的時間將拉長；短則3~5週，長則8~13週，等於漲勢有機會從端午延伸到中秋。

只是這段漲升的過程，不一定會產生單一族群上攻的情形，去年的IC設計股、航運股、鋼鐵股這種主流族群領漲的行情，今年不一定會再度重演。原因在於今年處在升息循環，資金成本上揚， 對於股市最為在乎的資金動能勢必有所影響，故在整體量能有限下，要連續拉抬某一特定族群本就不易，於是就形成了輪動的架構，由一部分族群先行上漲，而另一部份族群暫先整理，然後再行交替上攻。

近期中國大陸為了振興經濟，基礎建設持續，從工具機到自動化設備的零件需求增溫，台灣工具機供應鏈不僅有機會擺脫第2季封城的陰霾，同時第3季接單看俏，故看好的上銀、亞德客-KY走高，而直得、瀧澤科也走強，值得列入追蹤。

至於一路看好的電動車供應鏈，隨著華新創高，中探針及新唐緩步墊高，讓市場對於電動車多所期待，如精星、車王電、新盛力等都有整理後再轉強的跡象，也要持續觀察。

至於低軌衛星供應鏈，隨著相關企業已打入SpaceX、OneWeb、Kuiper等國際低軌衛星業者，加上國內的低軌衛星頻譜最快本月將開放申請，後續題材性十足，如昇達科、芮特、萬泰科、萬旭等近日也有築出底部現象，股價逐步墊高，後勢也值得留意。在輪動架構中，由於多數族群都可望輪漲，操作關鍵在於不要過度追高，而是要把握整理後剛轉強的進場時機。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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