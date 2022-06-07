香港一代性感女神李麗珍因演出三級片《蜜桃成熟時》爆紅，但之後她成功憑演技征服觀眾，以電影《千言萬語》奪下金馬獎和金紫荊獎影后。近年她雖淡出螢光幕前，但仍常分享逛大街日常近況，還幽默自嘲「肥又老」，往往反被粉絲讚「妳仍然是女神」。李麗珍近來似有些老花眼症狀，戴起眼鏡自虧「婆婆」；還曬出與「情趣用品店」的合照，透露她的出遊興致，更PO出與女兒搶用吹風機的短片，被直呼可愛。

已年過半百、身為56歲熟女的李麗珍，日前曾自嘲老又肥、是「肥珍」，甚至拿自己開玩笑說：「珍婆婆胖了、老了、沒吸引力」，前(5日)在IG曬出逛街照，只見她簡單綁馬尾、頭頂黑色髮夾、白色T恤現身街頭，穿搭隨興又親民。女神近日興致來了動態連發，昨(6日)PO出戴眼鏡的照片，寫道：「覆到眼花花，睇(看)到眼矇矇」，並標註「#珍婆婆」，網友則一片叫好：「超可愛！」、「可愛，斯文，靚女」、「好後生（指年輕）」。

李麗珍今(7日)又分享她出遊的動態，寫道：「食完晏(飯)，預備開工」，只見她坐在店裡舉杯喝著飲品，背後街道招牌寫著：「FM18+幸福達人情趣用品旗艦店」，莫非昔日三級片女神又要從事情趣產業？當然並非如此，她後續標註著：「#溫馨提示今個星期的post、#未滿十八歲不能觀看、#荃灣二陂坊、#大家留言請簡短、#婆婆有老花、#FM18+幸福之達人」；因為二陂坊有「哈利波特奇幻世界」等遊玩去處，應只是單純出遊行程，女神的親民風格再度展現，粉絲喊：「我一定要去香港跟妳巧遇，偶像」，期待能有如「香港迪士尼遇到邱淑貞」般的好運。

稍晚盡興而歸，玩了一天風塵僕僕返家洗完澡，女神竟跟女兒搶起吹風機來：「#珍婆婆 學識整reels啦！今日同啊女爭新風筒用」，學懂IG新功能REELS的李麗珍玩性大發，發短片跟女兒瘋搶吹風機，可愛模樣被網友們狂刷眼冒愛心：「已經可以出廣告post」、「新廣告天后」、「勁呀~真係可以考慮下拍YouTube囉」、「阿女不出鏡嗎？」、「可可愛愛」，李麗珍有個青春無敵的漂亮女兒，也常常被粉絲敲碗亮相。

李麗珍是一代性感女神代表，曾以三級片《蜜桃成熟時》、《愛的精靈》和《玉蒲團之玉女心經》一炮而紅，性感撩人的模樣深植人心，直到《玉蒲團之玉女心經》就不再接拍三級片，之後她改拍文藝片、舞台劇和電視劇展現精湛演技。雖已年過半百，如今她仍集美貌和實力於一身，且稍早就曬出現身街頭照，簡單綁馬尾、穿T恤就現身街頭逛街，李麗珍還說：「喜歡我行我素、做自己」，親民表現獲得網友狂讚。