蘋果今（7日）凌晨1點舉行WWDC 2022開發者大會，其中發表了iPhone最新作業系統iOS16，讓不少果粉躍躍欲試，一名男網友使用後發現，最有感的更新不是發表會上公布的功能，而是相簿的「垃圾桶」和「隱藏相簿」可上鎖、動態桌布更順暢及圖像查詢的新功能。

一名男網友在PTT的iOS板發文指出，他下載iOS16開發者預覽Beta版試用，發現最令他印象深刻的功能，是相簿功能更新後，必須用Face ID解鎖才能看「隱藏相簿」和「垃圾桶」。他直言，過去的隱藏相簿只要別人點開就能隨便看，就跟沒隱藏一樣，因此認為這是相當有感的更新。

第二印象深刻的則是地球動態桌布，從鎖定螢幕到主頁面會有一個很順暢的拉近動畫；其次是「Visual Look Up（圖像查詢）」的新功能，只要長按圖中人物就可以將其識別並拖拽出來，且識別準確率非常高，堪稱P圖神器。

至於其他功能，他認為感受上差別不大，不過系統確實更順暢，但整體而言並沒有iOS14的螢幕小工具更新時來得有感。

男網友分享，更新iOS16後，相簿的「垃圾桶」和「隱藏相簿」就可以上鎖。（圖／翻攝自PTT）

「圖像查詢」推出新功能，長按圖片裡的人物，即可將其從背景中拖曳出來。（翻攝自蘋果官網）

針對系統更順暢的部份，不少網友紛紛留言，「我自己也覺得手上的13Pro有變更順的感覺」、「XS也覺得變順，而且這次滑動動畫改的柔順很多」，另有人指出，「其實iOS 15也有支援圖片拖曳功能，只是你另一隻手得切換你要的App，操作上比較麻煩而已」。