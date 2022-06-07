英國女王「白金禧」盛會（Platinum Jubilee）才剛落幕，緊接著該國又迎來另一項值得慶祝的消息，那就是「週休3日」制度即日(7)起正式開跑，預計測試是否也能發揮相同產值。由於新冠疫情肆虐，世界各地減少工作日的意識抬頭，類似試驗就連西班牙、澳洲、美國等國也宣布跟進。

《華郵》報導，新冠疫情席捲2年多來造就人們的「慣性」，倦怠感、厭世感使社會掀起一陣「離職潮」旋風。這項為期6個月的「週休3日」實測是由非營利組織「全球每週4天」(4 Day Week Global)、英國智庫「自治」（Autonomy），以及劍橋、牛津和波士頓大學的研究團隊合作進行。

英國境內多達70家企業參與，3,300名勞工將投入80%工作時間，且薪資不會有所調整，前提是他們能維持同樣百分之百的產能。

該試驗的首席指揮官奧康納(Joe O'Connor)表示，「隨著我們從大流行肺炎脫身，愈來愈多公司意識到所謂的競爭是建立在良好的生活品質上，因此減少工作時數才是提高他們競爭力的方式。」

大流行期間衍伸的「離職潮」證明了一點，各行各業可以在短時間發揮高效率，結果一樣良好。

類似試驗預計今年也將在歐美等地舉行，包括西班牙、蘇格蘭、紐西蘭、美國、加拿大等。

事實上，英國「週休3日」計畫不是先例，2015-2019年期間，冰島大規模進行多次週休四天試驗，發現員工的工作效率不但提升，連心理狀態也有所改變，他們變得更開朗、樂觀；今年2月，該項計畫也在比利時進行。