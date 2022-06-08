美國財政部長葉倫(Janet Yellen)周二在參議院金融委員會作證時表示，美國經濟目前面臨的挑戰包括「令人無法接受的高通膨率」與來自供應鏈的逆風。她還強調適當的預算立場將有助在不侵蝕美國經濟下、減輕通膨壓力。

葉倫在預先準備的書面證詞上指出，拜登政府所提的支出法案將能降低美國民眾支出，包括處方藥與潔淨能源費用。她還提到，「當前我們面臨總體經濟的挑戰，涵蓋令人無法接受的高通膨率、疫情對供應鏈造成的干擾，以及俄羅斯入侵烏克蘭、導致供應方對石油及糧食市場帶來的阻撓」。至於在論及美國經濟時，葉倫認為已進入轉型，從復甦進入到穩定成長階段。

面臨美國40年來最高通膨率，葉倫日前接受媒體訪問時曾承認過去一年她堅信物價上漲將為期短暫的看法是一大錯誤。她說自己並沒有料想到後來能源、食物價格與供應鏈瓶頸等議題，會對美國經濟與通膨造成重大衝擊。然而她坦承自己錯估通膨情勢，預料讓她在周二作證，將面臨國會議員的連番拷問。

此外針對拜登政府去年推動的1.9兆美元紓困計畫，是否在推升通膨上扮演一定角色，勢必也會成為國會周二詢問葉倫的另一焦點。上周末有報導表示，葉倫曾因擔憂這項大規模的紓困計畫可能引發通膨攀升，建議將紓困金額減少3分之1，不過最終並沒有成功。

但葉倫隨後出面否認，強調自己從未企圖縮減方案規模，並強調這項計畫對於推動2021年全年經濟成長功不可沒。

不過眼見美國通膨已經數月在8％以上，但拜登政府卻始終無法拿出有效對策來緩解物價上漲壓力，已讓民眾逐漸失去耐心。根據最新民調顯示，拜登支持度已經跌破50％，這也意味在11月登場的國會期中選舉，民主黨恐將至少失去參眾兩院其中一院的控制權。

除了周二的參議院作證，葉倫周三還將赴眾議院籌款委員會(House Ways and Means Committee)，討論政府的年度預算請求。