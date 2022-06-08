據統計，外資5月淨匯入約新台幣793億元，對台股也浮現回流跡象，法人認為，台股的低本益比、高殖利率是吸引外資回流主因，6月以來有包括長榮（2603）、陽明（2609）等15檔，本益比在10倍以內、且殖利率在5％以上，外資累積買超0.30～20.28億元不等，富投資吸引力。

市場持續關注外資動向，相較2～4月整體賣超皆逾千億元，外資5月賣超力道驟減，單月僅賣超36.78億元，主管機關直指，台灣總體經濟表現良好、本益比低、殖利率高，是台股吸引外資回流的三大優勢。

6月以來獲外資買超，且本益比在10倍以內、殖利率在5％以上者，包括長榮、陽明、京元電子、技嘉、瑞儀、台驊投控、鈊象、頎邦、橘子、矽格、大田、致新、瑞鼎、欣陸、至上等15檔，7日外資也持續站買方。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，6月進入除息旺季，高殖利率股成為市場焦點，可以鎖定股價在除息之前遲遲未有表現、但獲利還是成長者，例如可觀察6月29日將除息的長榮；針對航運股，雖然市場對於下半年運價看法保守，但現在還未見到下跌跡象，而擁高殖利率優勢個股，隨資金進駐，行情在除息前反映的機會較高，因此，若欲搶搭除息行情，則可選擇在除息前伺機布局。

對於近期選股方向，統一投顧董事長黎方國也認為，高殖利率概念股、航運、跌深半導體、網通與HPC（高效能運算）、汽車零組件等入列名單；也由於上海全面解封，供應鏈問題緩解，加上台股融資瘦身有成，外資期貨未平倉部位維持多單，籌碼面有利多方。不過，指數在攻抵季線附近短線滿足點已到，美股四大指數未站上季線之前，預期台股指數將會落在月均線以及季線之間，呈現區間震盪的格局。