網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）因明星臉和敢談兩性話題，即便再婚DJ湯宇成為人妻，還是男網友心中的夢幻女神。最近反骨男孩一起到宜蘭露營2天1夜，成員孫生和培根卻撞見蕾菈夫婦疑在露營車內「連結」，連忙破門而入斥責他們在幹嘛，結果湯宇只是在幫蕾菈按摩而已。

「反骨男孩」4日在YouTube頻道上傳他們在宜蘭知名景點那山那谷露營2天1夜的影片，成員們紛紛攜家帶眷，帶老公或女友的都有，一行人像個大家庭般和樂融融。抵達目的地後，馬上就要玩水上活動「漂漂河」，不免俗來個女孩們的泳裝秀，隆乳過的蕾菈上圍升級不少，身穿黑色連身泳裝，胸前拉鍊差點拉不上去，養眼的畫面讓觀眾看得血脈賁張。

下水後，很少從事戶外活動的孫生坦言：「很放鬆！原來這就是大自然，我剛剛坐著坐都快流淚了，因為我平時很少出遊的，很難得。」當他們來到深水區後，臨時起意玩跳水，但酷炫和孫生都被高度嚇得不敢向前，蕾菈見狀忍不住嗆：「以後叫『反骨大叔』，不要叫反骨男孩算了啦，好廢喔！」最後酷炫硬著頭皮完成後空翻跳水，孫生猶豫一陣子後，也豁出去跳了。

天色漸漸暗去，反骨男孩一起回到休息的地方烤肉、吃晚餐，孫生和培根還在露營車前面聊男人心事，孫生有感而發地說：「我覺得今天大難得聚在一起，又喝一點小酒，我覺得培根是進步很多的，因為他以前很白目，屬於會把大家惹生氣的那種。」此時負責拍攝的酷炫瞄到他們後面的露營車窗，竟然出現蕾菈夫婦「做人」的限制級畫面，孫生轉頭一看也被震撼到，直言：「我們在聊這種感性的，他們在裡面性感起來」，一行人趕緊中斷拍攝，直接開門闖進去大吼：「你們在幹什麼！」

只見蕾菈穿著白色小可愛、粉嫩綠色的長褲，撐在床上把右腿抬高，湯宇則跪著按老婆的腿部，他們困惑地看著孫生、培根，不明白在大驚小怪什麼，蕾菈接著解釋：「我們在邊看Netflix邊按摩，我剛抽脂大腿很緊，老公現在幫我按摩拉鬆」，大家才鬆一口氣。

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