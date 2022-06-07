歌手曹格和妻子吳速玲結婚13年，育有一對寶貝兒女Joe和Grace，2014年他曾帶著兒女登上陸綜《爸爸去哪兒》，可愛模樣圈粉無數，如今多年過去，都已長大不少，吳速玲近日曬Grace穿著自己泳衣的照片，修長身型讓網友都驚呼連連。

吳速玲趁著連假，帶女兒到海邊玩，但因為臨時找不到泳衣，只好把自己穿不下的S號泳衣給女兒試試，沒想到Grace穿起來剛剛好，讓她也不禁直呼：「是少女無誤」。

而照片中Grace上穿褐色兩截式泳衣，一雙又直又細的大長腿格外吸睛，修長身型完全不輸媽媽，暴風式的成長速度，讓人都難以想像她今年才剛要滿12歲。

網友見狀都驚呼「天啊，她真的長好大了」、「爸爸去哪兒感覺才是前不久的事，包子姐姐已經變成長腿姐姐了」、「Grace像媽媽有完美身型」、「姐姐腿好長 真的是遺傳到媽媽」、「吾家有女初長成」。

Grace當年上陸綜《爸爸去哪兒》時只有4歲，因可愛又肉嘟嘟的臉蛋，被網友封為「包子妹」，如今已11歲的她，已長得亭亭玉立，包子臉消風，成為清新美少女。