realme宣布主攻高階的GT系列在台上市新品，包括Neo3與Neo 3T，6月8日起率先在realme官網、門市開賣。

realme表示，GT Neo 3主打全台首發聯發科天璣8100、獨立顯示晶片，為玩家而生的電競旗艦機，並搭配5000萬畫素AI三鏡頭，選用索尼IMX766感光元件、支援OIS光學防手震，內建5000毫安培電池電量、最高支援80W閃充，僅需12分鐘即可充電至50％，記憶體容量8GB RAM+256GB ROM，建議售價為14,990元。

GT Neo 3T則選用高通驍龍870，加入手遊玩家喜愛的DRE動態記憶體拓展技術，讓記憶體從原先的8GB擴展至13GB，玩遊戲期間就算背景同時開啟多個APP，也能順暢運行不卡頓，內建120Hz AMOLED E4螢幕、支援1000Hz瞬時觸控採樣率，5000毫安培電池和最高支援80W閃充，33分鐘即可充至100％，記憶體容量8GB ROM+256GB RAM，建議售價為12,990元。