中美混血滑冰運動員谷愛凌（Eileen Gu）擁有超高人氣，在2022北京冬奧拿下2金1銀佳績後，一躍成為體壇上的閃亮巨星。而身兼模特兒火辣外型條件的她，也成為廣告代言寵兒；日前她受邀出席時尚盛事MET Gala，紅毯馬甲驚豔全場不讓時尚界紅星們專美。前幾天時逢端午佳節，谷愛凌飛到法國巴黎遊玩，與巴黎鐵塔、羅浮宮、凱旋門等名勝合影，還盡孝心帶上家中姥姥同行，共享天倫之樂一齊露出了幸福笑容。

谷愛凌6天前在IG發動態表示：「希望高中學了法文還管點用，現在要召喚『多鄰國』（duolingo，語言學習APP）來支援了」，透露了她將動身前往法國遊玩，但多少有點擔心語言溝通是否靈光。4天前只見她已身在某處圓形陽台，遙遙與巴黎鐵塔合影，並且開始狂嗑花都美食，發起美美自拍照。

谷愛凌並未只顧自己玩得開心，這次端午節她暢遊巴黎，來到巴黎鐵塔、羅浮宮、凱旋門等名勝拍照留念，還不忘盡孝心帶上了家中姥姥同行，只見她一手緊摟著姥姥，兩人臉上齊露出開心的笑容，共享了一回溫馨的天倫時刻，網友則讚：「谷媽是最好的攝影師，沒有之一」，這次來法國是三代同堂的暢玩之旅。

谷愛凌來法國巴黎遊玩不忘帶上姥姥，與巴黎鐵塔合影齊露幸福笑容。（圖／取自谷愛凌IG）

谷愛凌來法國巴黎遊玩不忘帶上姥姥，與凱旋門合影齊露幸福笑容。（圖／取自谷愛凌IG）

過去在大陸網站有一組谷愛凌的可愛童年照曝光，畫面中谷愛凌笑容燦爛，或做出搞怪表情，或伸出手比YA比讚，氣質靈動甜美迷倒一票網民，從雪地裡的興奮模樣也可看出她從小就熱愛滑雪，開朗的笑容說明她不管滑幾次雪都不覺得膩。