《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick)正在熱映中，電影中有許多帥氣的飛行由，我們觀眾記不住他們的名字，因為他們帥氣的呼號(callsign)，就已經取代了名字。在捍衛戰士第一集就有許多又帥又酷的呼號，比如「獨行俠」(Maverick)、冰人(Ice man)、狼人(Wolf man)、毒蛇(Viper)等；而在續集中的呼號又更帥氣了，包括鳳凰(Phoenix)、劊子手(Hangman)等。不過看在真正的飛行員眼中，這些呼號都不夠真實，因為多數的呼號都帶有挖苦性質的玩笑，帥氣的呼號雖然也有，但並不常見。

F-16.Net網站收集了許多飛行員呼號的故事，提到3個規則：

1.如果你還沒有，您的同伴將為立即幫你配一個。

2.呼號叫什麼不會經過你同意，所以你可能不會喜歡。

3.如果對自己的呼號抱怨太多，有機會得到另一個更糟糕的呼號！

在《捍衛戰士：獨行俠》中的唯一女飛官，呼號叫「鳳凰」，在軍隊中男女平等，即使是女飛行員也可能得到個蠢蠢的呼號。(圖/Paramount)

那麼，如何獲得呼號呢？最簡單就是是從飛行員的姓氏中開玩笑，比如有一位飛行員名字的字母縮寫是K.Y.，於是他得到「潤滑劑」(Lube)的呼號，一種著名的情趣用品。

另外，不小心做了一些蠢事，就更容易成為呼號的靈感，比如有飛行員呼號是「索爾」，聽起來很帥氣，其實源自他在修東西的時候，不小心用鐵鎚敲到自己的拇指，而且整個過程被地勤人員目擊。

有個飛行員因為降落在跑道末端，揚起了一些碎石，之後他被稱為「鵝卵石」(Pebbles)。

有個飛行員的呼號是「霸王龍」(T-Rex)，是因為他某次吃烤排骨的速度，比任何人都快。就有人說「這位是霸王龍！」

有個飛行員身高只有165公分，於是得到「英吋」(Inch)的呼號。

F-16.Net網站持續在收集有趣的呼號故事。