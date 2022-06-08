50歲的坤伯是位B型肝炎帶原者，血液裡面一直都有B型肝炎病毒的存在，肝功能偶爾正常、偶爾不正常。因為沒有明顯症狀，患者就認為不需要治療。

「定期檢查的過程中，發現他血液中的病毒量還是都偏高，超音波檢查也看到肝臟有纖維化的現象。」高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科莊萬龍教授表示，「經過三、四年持續不斷的鼓勵，患者終於決定接受B型肝炎的治療，結果正準備要開始治療的時候，發現肝臟裡面已經長出一顆肝癌，讓患者非常錯愕。」

B型肝炎帶原的病人，如果血液裡面的病毒量比較高，肝臟又有發炎，甚至有纖維化的狀況，都是肝癌的高危險群，莊萬龍教授提醒，應該要及早治療B型肝炎，以避免進展為肝硬化，甚至肝癌。

(圖/照護線上提供)

●經由血液、體液傳播的B型肝炎病毒

B型肝炎病毒是經由病人的血液、體液，經過傷口來傳染，莊萬龍醫師指出，與患者共用針具、牙刷、剃刀、刮鬍刀等，可能遭到感染B型肝炎病毒。在消毒不完全的狀況下，刺青、紋眉、繡唇、刮痧、穿耳洞也會傳染B型肝炎。

日常生活中，跟B型肝炎帶原者一起吃東西、握手、擁抱，並不會受到傳染。

(圖/照護線上提供)

●呵護寶貝，提防母嬰傳染

母嬰傳染就是過去所說的垂直傳染，莊萬龍教授說，如果媽媽是B型肝炎帶原者，B型肝炎病毒可能經由胎盤傳給胎兒，或在生產過程中，媽媽的血液接觸到嬰兒，讓嬰兒受到病毒的感染。這種母嬰感染，差不多占B型肝炎傳染的40-45%。

「嬰兒是否會受到感染，與媽媽血液中的病毒量有關。」莊萬龍教授說，「如果媽媽血液中病毒量達到每毫升100萬以上，傳給嬰兒的機會就很高。」

為了預防母嬰傳染，台灣從1984年開始，只要媽媽有B型肝炎帶原，生下來的嬰兒都需要施打B型肝炎疫苗；從1986年開始，所有小朋友出生後都一律施打B型肝炎疫苗。

從2019年開始，若媽媽有B型肝炎帶原，除了施打B型肝炎疫苗之外，還會在出生24小時內替新生兒接種B型肝炎免疫球蛋白HBIG，以降低感染B型肝炎的機會。

大規模施打B型肝炎疫苗讓B型肝炎的帶原率從過去的15-20%，大幅下降至0.8%，成效非常卓越！

(圖/照護線上提供)

●水平感染要小心預防

B型肝炎的另一種傳染模式為「水平傳染」，莊萬龍醫師解釋，水平傳染是在出生之後，經由血液的接觸而遭到感染。在過去消毒設備較不完善的年代，可能經由打針、看牙齒等醫療處置傳染B型肝炎。也有些患者是在接受刺青、穿耳洞、紋眉、針灸、拔罐、刮痧時遭到傳染。只要消毒不完全，病人血液裡的病毒就可能經由傷口侵入體內造成感染。

在3、40年前，B型肝炎帶原率較高，有時候會遇到患者因為急性肝炎發作，甚至是猛爆性肝炎而住院，莊萬龍教授說，經過詢問才發現是最近剛結婚，因為另一半有B型肝炎帶原，而經由性行為傳染。

這種結婚以後，因為性行為產生的肝炎，被稱為「蜜月期肝炎」，莊萬龍教授說，蜜月期肝炎在過去偶爾會見到，如今，年輕人的B型肝炎帶原率大幅降低，類似案例就很少見。

不過還是要提醒大家，B型肝炎病毒可以經由性接觸傳染，如果不清楚自己是否有B型肝炎帶原，或是否有B型肝炎抗體，建議要接受檢查，及早做好預防與治療。

●貼心小提醒

B型肝炎病毒是透過血液、體液傳染，可能在生產過程傳給嬰兒，若使用消毒不完全的工具，也可能經由針具、刮鬍刀、刺青、刮痧、穿耳洞而造成傳染。另外，性行為也可能傳染B型肝炎病毒。

日常生活中，與B型肝炎帶原者一同進食、交談、握手、擁抱皆不會傳染B型肝炎，但是請勿共用牙刷、毛巾、指甲剪、刮鬍刀。

B型肝炎帶原者往往沒有明顯症狀，但會演變成肝硬化、肝癌，莊萬龍醫師提醒，如果不清楚自己是否有B型肝炎帶原，是否有B型肝炎抗體，都可以接受檢查，維護肝臟的健康！