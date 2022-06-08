不少民眾時常會有「明明沒肚子餓，肚子卻一直叫」的情況，有時甚至聲音大到旁邊的人還關心是不是肚子餓，甚至伴隨著相當不舒服的腹痛。對此國泰醫院電消化內科江技坤醫師指出常見原因，並提醒若有出現其他症狀，應多觀察並盡早就醫檢查。

(圖/今健康提供)

●肚子一直叫，腸鳴怎麼辦？醫指常見原因 1情況盡早檢查。

江技坤醫師表示，一般而言腸鳴是個腸胃在蠕動時所發出的自然聲響，水、食物、空氣或飢餓都可能引起，是個正常的生理現象，表現程度因人而異，因此若聲音比較大、發出聲音的機率比較頻繁等，若沒有其他症狀，其實不必擔心是否有腸胃問題或甚至是癌症。

相較之下會需要留意的是，是否有其他腹脹、腹痛、便祕、腹瀉等症狀出現，這才是民眾需要注意的。

江技坤醫師舉例說明，民眾若單單只有出現腸鳴，這未必代表著腸道有問題，但若是有腸鳴又有腹瀉、腹痛情況，就有可能是腸躁症在作祟，腸躁症因腸道蠕動速度較為異常，除了容易出現腹瀉情況，也容易有腸鳴的現象出現。

另外，急性腸胃炎會有較多的水分滲透到腸道，腸鳴也會明顯，也會有腹瀉、腹痛的情況。因此若有腸鳴不必擔心，但若有其他腹部症狀出現就需留意。

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●日常可能引起腸鳴的飲食 醫：蔬果再健康也要適量！

若前述這些症狀都沒有，檢查確認也不是因為疾病，若會在意或改善，醫師建議可留意：在出現明顯腸鳴之前，是否有進行過某些飲食或日常行為，藉此觀察引起腸鳴的原因。

例如除了狼吞虎嚥、吃飯配話較容易吞下氣體，也包括較容易產氣的豆類食物，以及甜點、手搖飲等添加糖食物，添加糖因較難被腸胃吸收消化，於腸道時間較久受到細菌發酵影響，也較容易有氣體出現。而像是部份果糖成分較高的蔬果，如芒果、西瓜、花椰菜、蘆筍、韭菜、高麗菜、洋蔥、大蒜等，雖然為健康的原型食物，但對腸道而言也較不容易吸收，若吃多了也有可能產氣，出現腹脹、腸鳴等，一般蔬果吃得太多自然也會，因此再健康也得適量，這些都可多加觀察。

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●簡單４招助守護腸道健康 補益生菌，乳醣不耐可選營養品。

對於保護腸道健康，除了適量的蔬果、充足的飲水，江技坤醫師也建議，可適度的補充益生菌，益生菌可從優格、優酪乳攝取，有助調節腸道的菌叢生態，讓好菌多於壞菌，自然有助腸道健康。

不過優格和優酪乳畢竟為乳製品，台灣民眾普遍有乳醣不耐症，恐怕會引起腹瀉等腸道問題，又或者因為知道自己有乳醣不耐症，日常就沒有飲用優酪乳或優格的習慣，腸道菌叢生態較為堪憂，對此醫師建議這類族群可從相關的營養品、保健品攝取直接攝取益生菌，如此便可降低腹部不適又可吸收益生菌養好腸道。

除此之外，就像人們知道壓力大、作息不正常容易便秘，腸道健康也和生活作息習習相關，因此平時也應盡可能維持正常作息，更有助腸道健康。