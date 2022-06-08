台中南屯區人口密集，商業活動頻繁，停車一位難求，台中市政府交通局爭取中央前瞻計畫補助，於南屯區文心南二路北側，永春國小活動中心對面興建正心立體停車場，規劃興建地上四層及地下一層的立體停車場，提供汽車257格、機車7席停車位，目前工程已完工辦理驗收中，預計下半年啟用。

正心立體停車場1樓設置許多服務空間，包括管理室、無障礙廁所、集乳室、無障礙車位、親子車位等，2至4樓及地下1樓則提供257席汽車及、7席機車停車位，空間採通透設計，成為「會呼吸的立體停車場」，更結合左右兩邊的宗教建築、都市景觀及紋理，融入地方特色，地理位置又鄰近文心路，位在捷運綠線兩站之間，交通運輸非常方便。

台中市政府交通局表示，該基地位於南屯區永春國小活動中心對面，面積約0.33公頃，為求土地效用最大化，市府投入1億9,500萬元，並成功爭取中央補助三分之一，將原本平面的停車場立體化，建築強調「和諧」、「自然」、「環保」三大設計理念，並妥善規劃周遭社區的通行動線，不僅增加停車格數量，也增加小廣場與許多街道家具，供里民休憩使用。

南屯正心立體停車場設計並融合宗教特色，加入紋理及天際線，建築上引入自然風與陽光，像個「會呼吸的停車場」。（圖／台中市政府提供）

台中市政府交通局強調，停車場緊鄰台中清真寺，在設計上以提升質量為主軸，並融合宗教特色，加入紋理及天際線，建築上引入自然風與陽光，像個「會呼吸的停車場」，傳遞和諧與自然；此外，建築基地全保留原址樹種，並新植台灣原生物種，打造兼顧生態保護的多功能停車空間。

台中市政府為解決民眾停車問題，積極興闢立體停車場，總共斥資超過百億元擴增路外停車空間，許多停車場如潭子國民運動中心停車場、育英路多目標立體停車場、大益立體停車場已啟用，豐原轉運中心暨立體停車場、大里東榮立體停車場已完工辦理驗收中，北屯舊社立體停車場已接近完工，近日東區台中大車站即將動工，解決停車供給不足問題並完善周邊的大眾運輸系統，滿足民眾通學、通勤、購物等需求。