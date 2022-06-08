每年各公司贈送的股東會紀念品都引起許多投資人討論，甚至可能因為紀念品太好康引發股民搶買股票，進而刺激股價上漲，不過近日有網友好奇大家拿過最爛的紀念品又是什麼？引起熱烈討論，有人點出，拿到「口罩兩入」相當傻眼，「實際價值不到2元吧。」

網友在Dcard論壇上發文表示，公司群組在討論股東紀念品，有人拿到普通保鮮盒，也有人拿到開發金的彩繪碗，好或不好兩樣情，「其他同事也貼出自己覺得很雷的股東紀念品，包括原子筆、保溫瓶及束口袋等，好奇大家拿過最爛的股東紀念品是什麼？」

文章吸引不少網友們留言，有人提到，「保溫瓶哪裡雷，剛好需要或是未來有需要都可以換新的使用啊，手工皂、肥皂這類的，現在疫情拿來洗手很實用，洗澡也可以用，不覺得雷，最雷的是口罩二入吧，實際價值不到2元。」

還有網友提到，「宏達電睡公園套組，簽到」、「30幾元的超商禮品卡…」、「塑膠環保水杯」、「手機支撐架」、「一包米」、「北基的25元加油卡，問題換要30欸，家裡四份不知道怎麼辦」、「靜思環保杯，我連去領的動力都沒有」、「我爸拿到某電子公司的紀念品是，一個黑色口罩，上面還印滿那家公司的mark，到底誰會戴出去。」