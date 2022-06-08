年底的九合一大選，國民黨在桃園、苗栗的市長提名接連引起爭議，而高雄市長人選則尚未出爐，並似乎陷入難產窘坑。卻有年輕人在網路上大讚孫文學校總校長張亞中，認為他出戰高雄的話「國民黨就有救了」，更點出張亞中有2點優勢，可以抓到大把的選票，引發熱議。

孫文學校總校長張亞中。（資料照，鄭任南攝）

在YouTube頻道《Bit King比特王出任務》中，清大馬斯克以「他出來！國民黨就有救了！」為題，分析了現在高雄市國民黨人選，現在都有人在討論高金素梅、柯志恩、曹桓榮、陳麗娜、李四川、張亞中，那要如何拿下高雄呢？他直言，「靠基本盤是絕對不夠的，如果要在高雄勝選，一定要拿到八十幾萬票，大概才可以贏得這個選戰」，他更強調，高雄在國民黨的基本盤，大概就是3成左右，所以要拿到八十幾萬的票，必須要有「中間選民」以及「青年」的票，「有這兩個族群的票加在一起，就是贏得選舉的重點」。

清大馬斯克分析直言，「張亞中」最有機會拿到這兩大族群的票，因張之前在黨主席選舉的時候，在網路上掀起了一波網路聲量的浪潮，而會有此效果，其實就是他的外表塑造出來的一個形象：第一印象是「老實」，看起來不油，沒有政治人物的感覺；再來是「剛直、敢講」，張亞中還有很強的論述能力，在針對事情的時候是非常有邏輯的。

清大馬斯克最後也說，這幾年選舉最重要的是「網路聲量」，因為網路可以抓到的票，跟地面作戰組織不一樣，而要掀起網路聲量的重點，在於「表達能力」及「臨場反應」。清大馬斯克認為，張亞中在這方面非常厲害，而選舉就是一場馬拉松式的賽跑，不只比腦袋的東西，還有做事的執行力。因此清大馬斯克直言，張亞中若是能夠參選高雄市長，那再搭配網路聲量，「相信這場選舉，到最後一定會非常好看」。