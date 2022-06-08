租房除了觀察房屋條件本身外，周遭環境也是十分重要，遇到不可抗力的因素也是十分頭痛。一名女網友和她老公就被幾隻鳥吵得心煩，一早起床就會聽到鳥叫和振翅聲，讓她崩潰直呼「真的讓人很受不了，想(提)早退租」。

這名女網友在臉書社團「靠北租屋2.0」發文，近期她找到環境不錯的公寓大廈，豈料入住沒多久，就被從臥房牆壁傳來的鳥叫聲吵醒，且循線追查，疑似從廚房排油煙管道傳出來。

她也因此向房東反應，對方卻笑稱「這代表環境清幽」，讓她聽了滿頭問號。她表示，每天一早五、六點和小孩一起被吵醒，久而久之，連老公也受不了鳥叫和振翅聲，讓她直言時間久了，真的會讓人受不了想提早退租。

然她轉念一想，搬家又非常麻煩，打算稍微忍耐一下，詢問其他住公寓的網友是否有類似情況發生，「有什麼解決方法嗎？或是就這樣共存了？」。

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，「請問有試過插電的超音波驅逐器嗎」、「排油煙管裡面有鳥巢」、「第一次看到這種問題！期待神人解答」、「鳥在排油煙管裡面築巢蠻常聽說的」、「我遇過，從廚房排油煙管進來住的，所以經常會聽到鳥聲，不過我是不會排斥」。