蟲會鑽進水泥裡？有網友在臉書分享1段55秒影片，影片中是原PO往住家某面牆壁拍攝，此牆壁有好幾處油漆不平整地方，仔細一看也可見有些地方疑似有長條狀物在油漆內，因此原PO也提問「是什麼蟲鑽進牆壁」；大多網友見影片則表示「這是在整人嗎」、「看了三次沒看到蟲」，不過有位網友則表示這是「壁癌蟲」，與屋內濕度有關係。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，並上傳1段55秒影片，影片中是原PO住家某一面牆壁，鏡頭下的牆面上有5處油漆不平整地方，仔細一看還可見到有幾處不平整的地方，疑似有條狀物，原PO也在貼文寫下「請問有人知道鑽進牆壁的蟲是什麼蟲嗎？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「很認真看了三遍，什麼都沒有應該是房屋外牆滲水」、「看了三次沒看到蟲在哪」、「沒看到蟲+1」、「看好多遍哦！蟲子在哪裡，板主你不會飛蚊症吧？」、「這是在整人嗎」、「需要幫你掛眼科嗎？」、「呃...我看完了，但我沒看到你說的蟲」，由於許多網友回應沒看到蟲，原PO也指出「請幫我看上面，他們會鑽進水泥裡」。

不過也有熱心網友幫忙解答這是「壁癌蟲」，俗稱白華，並認為「應該是先有壁癌發生，然後一些小蟲剛好有躲避空間，躲藏在裡面」與屋內濕度有關係，網友也提出解決方式「壁癌處理好，殺蟲劑噴一噴，應該就沒了」。