世界銀行（World Bank）今天在大幅下調全球經濟成長預測時警告，全球經濟有陷入類似1970年代停滯性通膨（stagflation）的風險，這主要是俄羅斯入侵烏克蘭引發。

世界銀行發布最新一期「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，預測今年全球經濟成長將放緩至2.9%，比1月的預測大幅下修1.2個百分點。

疲弱成長加上物價飆高，可能在數十個正努力從Covid-19疫情復甦的較貧窮國家引發廣泛苦難。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）告訴記者：「停滯性通膨風險相當高，可能在中、低收入經濟體造成動盪。許多國家將難以避免衰退。」

馬爾帕斯警告，如果展望報告中的風險都成形，全球經濟成長甚至可能更急遽放緩，引發全球經濟衰退。

報告指出，烏克蘭戰爭加深疫情的傷害，並加劇全球經濟放緩，全球經濟「可能正進入長期的疲弱成長和高通膨」。

全球經濟因疫情下滑後，2021年強勁成長5.7%，而目前的萎縮將是「全球從80多年來最大的衰退初步復甦後最急遽的放緩」。

報告指出這與1970年代的相似性。當時在經歷長期低利率後，成長停滯，物價因供應因素飆高。不同的是，目前美元走堅，主要金融機構穩固。

俄羅斯入侵烏克蘭，以及西方對俄國施加制裁，造成榖物和油價飆高。馬爾帕斯強調，由於天然氣和肥料短缺影響糧食生產，有必要增產以遏制物價飆高，尤其是提高能源產量。

馬爾帕斯指出，避免出口限制和補貼「以加劇物價上揚和扭曲市場至關重要」。展望報告警告，試圖控制價格或限制出口以遏止通膨，僅會加深傷害。

報告預測，鑒於廣泛的不確定性，情況可能因一連串「相互關聯」風險進一步惡化，包括地緣政治緊張進一步升高、大幅升息以遏制通膨和薪資增長、以及Covid-19疫情再起。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）已積極升息以冷卻需求和遏止物價飆高，世界銀行則指出，升息在此前金融危機中對新興市場和開發中經濟體（EMDEs）造成重大影響，導致資源緊繃和資金從這些國家外流。

上述風險如果同時成形，可能導致幅度更大、時間更長的全球成長放緩。

報告指出，如果美國加速升息帶給新興市場和開發中經濟體「強大金融壓力」、歐洲聯盟突然禁止進口俄羅斯能源以及中國再度實施疫情相關封鎖，「全球經濟在2022年可能更加急劇下滑，2023年成長幅度減少將近一半，分別成長2.1%和1.5%」。

馬爾帕斯說，這將使人均收入成長降至零，「無疑可稱之為全球衰退」。

即使情況沒這麼糟，開發中經濟體今年的人均收入將較疫情爆發前減少將近5%。

這份報告預測，美國今年的經濟成長為2.5%，下修1.2個百分點；中國則是下降到不尋常的低點，只有成長4.3%，下修了0.8個百分點。

歐元區預測下修至2.5%，日本成長1.7%。

俄羅斯經濟今年料將萎縮11.3%。（譯者：陳政一）1110608