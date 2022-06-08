【愛傳媒曾建華專欄】契丹人漢化的第四階段，可以從宋遼澶淵會盟，到宋朝謀取恢復燕雲十六州，再到天祚帝被俘，遼亡（1004-1121-1125）。「擇善而從」是契丹經長期漢化後的主動選擇，

最好的例子應該就是如何決定「最高領導人」了。遼朝採用「世選制」，和漢人一家人世襲並不一樣。

不過，這與考試制度一樣，長期的安定使得世選(汗)制漸不適用，遼景宗與承天皇后時，決定採預立太子制，實施中央集權，走向了漢人政權的路子，選汗變成「嫡長世及制」。

原來的方式是這樣的，有資格參加契丹世選者，是部長或功臣的子孫，也就是以才能為主，不像世襲的嫡長限制。大汗世選耶律德光是最好的例子。

選大汗有三原則：1.被選人是統帥兼本部首領，且為各部部長所擁戴。2.前任可汗的兒子或兄弟。3.須有現任可汗的認可、推薦或遺命。

耶律德光被封為「天皇王」，是耶律阿保機與述律皇后的第二子。他的長兄「人皇王」耶律倍文弱（耶律倍的八世孫耶律楚材是保大元成偉世朝代的大功臣）三弟耶律李胡粗暴。

耶律德光隨父出征多建戰功，號稱「天下兵馬大元帥」，又號為「元帥太子」。

阿保機不僅重視武功的了得，更重視誰的EQ、IQ更高。他曾命三個兒子在寒天取薪以考較三人的智力，阿保機的結論是「長巧、次成、三不及矣。」心中早就默定接班人選。

但阿保機還是做了一些政治安排，他先滅了渤海國，改名東丹，封長子耶律倍為東丹王，算是為耶律為德光鋪路。

926年耶律阿保機死，927述律皇后佈局讓諸部部長在長子、次子間選汗，看誰能得到最多部長願意為新主牽馬，就立誰為帝。結果所有的部長都願意為耶律德光「執其轡」。這是一完美的選汗，長子亦得以保全。

嫡長世及制出現的變因：947年世宗耶律德光宣佈大遼帝國成立，但同年突然死去（不到46歲），其侄遼世宗被選立，五年後被人謀殺。又後來耶律德光之子被選立為遼穆宗，終日喝酒貪獵被庖人所殺。大臣就推舉遼世宗之子為遼景宗。

世宗與承天皇后銳意革新，最重要者為能抑制貴族後預立太子，980年立長子隆緒先為梁王，他死後即位。之後的興宗、道宗、天祚帝都是先為梁王後即位形成慣例。而景宗死後承天皇太后尚經過一番與貴族的較勁才穩住大局。

觀點：遼的漢化是主動、自由、不受限制的。與契丹人是豪爽有度量的民族有關。加之唐末河北胡化程度深，兩族又無世仇，故契丹人的漢化十分自然。

文化的成形、擴大、繼續，除武力與政治外必須適合人性。漢族文化的特性讓契丹族也樂於採用，契丹與漢的融合是中華民族歷史上的第三次大融合。第一次是秦漢，第二次是隋唐，第四次則是女真人的入關。才演變成現在的中華民族。

作者為資深媒體人

照片來源：《卓歇圖》截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。