【愛傳媒張若彤專欄】看到朋友發了「八珍」的文章，提到包含熊掌在內的山八珍，想起自己唯一一次吃到熊掌的經驗。

那是許多年前在緬甸吃宴席，擺酒的主人家好客，席間盡是珍饈，有一道看起來像蹄膀、吃起來卻有點雞肉感，怎麼想都不對，我就好奇問了旁邊的賓客，結果被隔壁桌的主人聽到、以為我喜歡吃，沒多久我的這桌又上了一大盆。問了送菜的小弟，才知道我在無意間解鎖了熊掌成就。

旅途中遇到新奇的食物甚多，當然也有不太受得了的，比如「牛癟」，取牛胃中尚未消化完全的食糜，加上膽汁與香料。我學生時候常常不懷好意勸同學吃雲南大薄片，吃畢才告訴人家這是豬頭皮，有人不太吃，吃了好吃還嚇一跳，往往引為笑樂，沒想到自己在緬甸也被人玩。

印象深刻的，還有罌粟種子磨成的漿。以為喝了會飛天，但這種預期很快就被拉回地面。意外對我胃口，口感有點像是無糖薏仁漿。

旅途中也曾到一回民大戶人家作客，喝了一碗不知道什麼東西，我必須說這碗裡的任何一樣東西，從一條一條長長的到漿汁，我記憶庫中都找不到匹配的，只認得黑黑的應該是某種果乾。

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