【愛傳媒藺奕專欄】柯導帶著一寧和薇渟去阿龐師「定期保養」之後來到我美女好友經營十六年的關東煮，故意拍了一桌的酒菜測試我。我果然乖乖出現了，於是就有了這個深夜食堂番外篇。

實際上我們認識還更早一些，在路旁緩坡的餐車時代，那一度是我味蕾最好的慰藉，昏黃的燈盞之下，我們的影子同樣落在地上，不同的是，我的影子先碰到妳。

後來妳告訴我第一天擺攤，結果被對街蜂箱裡飛出來的蜜蜂從褲管竄升叮上大腿。

妳寫：「從世界的流淌轉戰小小一方攤子，我始終叫自己要努力，不能示弱，不論是初創的零流量，還是雨夜裡的孤單，一直撐著。有天在準備開攤的路上，開車在屬於自己的世界裡，看著夕陽斜斜的金光就像當年在約旦出外景似的燦爛，想到客人竟然在寒流中也願意陪著我在冬夜吹寒風、耐著低溫排隊，想著小生意也算是做起來了，終於能夠和自己交代了，眼睛才濛了起來，我真哭了～」

這件往事給我留下極深的印象，因為我絲毫看不出生活是如何對如此能幹又笑吟吟的妳齜牙咧嘴張牙舞爪的，這世間，悲觀者正確，樂觀者前行。

這一夜，我們交換了彼此最新的、一度攸關生死的故事，從這種意義上來說，我們都是因為相似，而戰勝了遥遠。

每一天生活都會帶來新鲜的河水，請信任它，它會無保留地稀釋和帶走妳的苦悶，像塞萬提斯寫唐吉訶德，不管上一章如何鼻青臉腫，在新的篇章裡又是嶄新的身體，好像從未發生過真實的傷害，不管是欲望還是荒誕，都在日日更新。

大疫時代，我終於更加果斷，關於明確的愛、直接的厭惡，真誠的喜歡。站在太陽下的坦蕩、大聲無愧地表白，很開心望見妳那一份築夢踏實的初心，哪怕千山萬阻，也終究啟程了。

沒想到十六、七年就這麼過去了。

六月，春天也要结束了，和春天說再見時，我們笑談曾經的花開，也見證了一路的果實。

作者為文學奬得主

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