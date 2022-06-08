2022第30屆台北國際書展6天展會現場，包含31國、國內外364家出版社、621位人氣作家、超過500場專業論壇與閱讀活動，共有25萬人次入場。（李欣恬攝）

2022第30屆台北國際書展7日圓滿閉幕，在「購書抵用券」加碼提振下，疫情中的台北國際書展買氣及人氣也超過預期，共有25萬人次入場、61場版權桌次會議、20萬張購書抵用券也全數發放完畢，2023年的主題國為波蘭。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示感謝，「首先，感謝主題國法國以電影、音樂、展覽等各種形式，讓大家看到書展的可能性；國際參展單位所展現的出版能量，以及國際交流、版權交際的歷程，更讓台北國際書展名符其實。第二個則感謝所有的民眾及擔任論壇講座的作者，不管是透過親臨現場或連線參與的方式，作者與讀者的緊密交流，具體展現實體書展的特殊魅力。」

李靜慧最後更感謝所有的出版社，包含364個參展出版社的支持及辛勞，讓實體書展得以實現；也感謝選擇退展的出版社，在書展籌辦過程，以不同的觀點及提醒，讓文化部對於書展的意義及未來、舉辦方式、如何讓書展更有力量等議題，能有更多的反省及學習。

台北書展基金會董事長林訓民提到，2022台北國際書展在台灣疫情正逢高峰，又遇端午連假返鄉潮時刻，卻展現了「非凡的成果」，除了人氣、買氣，論壇及活動也都成效很好，相信所有進場的讀者都能感受「這就是實體書展的熱度及魅力」。期盼明年疫情已經遠離，台北國際書展重回往日的榮光。

今年主題國是法國，法國在台協會代理主任戴寧智感謝所有的合作夥伴及觀眾，在台北國際書展的相會，再次證明「書能拉近彼此的距離」。戴寧智表示，此次法國館希望讓大家看到，在疫情干擾的不利條件下，法國仍然能用各種形式，包含遠距連線講座、漫畫音樂會、電影與音樂、出版論壇等，帶給大家一個美好的書展。書展雖然閉幕，6月期間，全台仍有30個書店辦理法國選書展，邀請大家繼續參與。最後他也特別以華語表達「台法友誼，節節高升」。

接下2023主題國的波蘭台北辦事處處長高則叡則說，台北國際書展在疫情中能辦理實體書展，更顯不易。台北國際書展創造了極佳的氛圍，尤其國際展區的各國，以豐富多元的書籍，帶領大家進入冒險的旅程中。波蘭非常高興接下2023主題國的重任，將帶著波蘭最精彩的文學作品及作家來到台灣與大家見面。