24歲的黃宏軒與大七歲何紫妍（荳荳）傳出交往，時報周刊CTWANT五月二十六日下午直擊他駕駛深藍色轎車到荳荳住處的社區停車場，接了荳荳後，兩人再一同到寵物旅館接回兩隻毛小孩，返家途中兩人還買了不少食物，接著回到女方的香閨，直到深夜都未見黃宏軒離開，儼然已過起「一家四口」的甜蜜生活。

停好車後兩人一同走到寵物旅館。（圖／本刊攝影組）

兩人在店外看著心愛的毛孩，完全就是爸媽等小孩放學的神情。（圖／本刊攝影組）

五月二十六日下午三點多，黃宏軒駕駛著深藍色轎車抵達荳荳住處，街道荳荳之後，大約五點出頭，車子停在一家的寵物旅館外，荳荳穿著牛仔短裙、手拿著雨傘從副駕下車，她和反戴黑色帽子的黃宏軒一起在店外等待，兩人門口張望的模樣，像極了準備接孩子下課的父母一般。

抱到毛小孩的荳荳看起來非常開心，一旁的黃宏軒則對她流露出關愛的眼神。（圖／本刊攝影組）

黃宏軒用身體護著狗狗不被雨淋濕。（圖／本刊攝影組）

好不容易等到兩隻貴賓毛小孩要離開，小倆口迫不及待衝到店內，一人負責抱著一隻愛犬，臉上露出開心的笑容，不料才在店門口，外頭卻下起雨來，但兩人又只有一把傘，只見黃宏軒帥氣地彎著身子，保護十一歲的奶油貴賓Pinny不被雨淋，接著快步跑上車，而荳荳則一手撐著傘，一手抱著一歲的黑貴賓Lufa走在後頭。

抱著狗狗的兩人冒著雨急忙上車。（圖／本刊攝影組）

返家途中荳荳下車到粥店買餐。（圖／本刊攝影組）

接完毛小孩後，兩人返家途中，在大直買了麵食、粥等食物，目測是兩人吃的份量，直到五點三十五分，採買完畢後黃宏軒才驅車載著荳荳，返回女方居住的社區，直到深夜兩點都未見他離開，小倆口與兩隻毛小孩，就這樣過了一家團圓的溫馨夜晚。

買完兩人份的晚餐後荳荳上車與黃宏軒一起回家。（圖／本刊攝影組）

荳荳十分疼愛家中兩隻毛孩，對牠們相當呵護。（圖／本刊攝影組）

荳荳的經紀公司表示，「那天剛好有錄影，大家就約在荳荳家桌遊趴，因為荳荳一個人住、家裡地點也方便，朋友們滿常一起玩到大半夜的。」也因為荳荳的狗狗前陣子剛動手術，那天下雨又一次要接兩隻狗狗回家需要人幫忙，才拜託黃宏軒，否認過夜。黃宏軒的經紀公司也回應，兩人和朋友約好一起玩桌遊，當天剛好只有黃宏軒開車，所以才拜託他幫忙接狗。

黃宏軒長相帥氣有型。（圖／取自黃宏軒臉書）

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