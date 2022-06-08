0845:美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭與俄羅斯部隊在烏東激烈交戰，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）6日拍到關鍵要地北頓內茨克（Severodonetsk）及魯別日諾耶（Rubizhne）重創的衛星影像。

畫面顯示北頓內茨克北部部分建築被摧毀，郊區也拍到俄軍部署的火箭發射器對準北頓內茨克。

new satellite imagery of destruction and Russian troop positions in Luhansk and Donetsk oblasts, taken over past 24 hours. 📸@maxar. Images 1-2 (taken 6 June): Severodonetsk; Image 4: Rubizhne. pic.twitter.com/f8Or9kepFj — Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 7, 2022

Satellite imagery from June 6, 2022 #Ukraine

1.) Field-deployed MRL w/ rocket pods oriented toward #Severodonetsk (49.054, 38.515)

2.) Towed artillery deployed & oriented toward Severodonetsk (49.035, 38.521)

3.) Artillery shells exploding around town of #Dolyna (48.997, 37.427) pic.twitter.com/JzfRPP3vcP — Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022

最駭人的是多文克村（Dovhenke）的一處曠野綠地佈滿密密麻麻的砲擊坑洞，反映了這裡的砲火有多猛烈，鄰近建築群中還出現一個直徑約達40公尺的大洞。

美國馬薩爾科技6日拍下戰火激烈的烏東慘況，多文克村（Dovhenke）的綠地佈滿密密麻麻的砲擊坑洞。（圖／路透社、馬薩爾科技提供）

俄黑海艦隊在南部港口（Mariupol）海港巡邏（圖/美聯社）

0725: 烏外交部：正全力解除俄海港封鎖 這國竟也幫忙

CNN報導，根據烏克蘭外交部的聲明表示，烏克蘭正與聯合國和盟友盡「最大努力」疏通海港並防止全球糧食危機，為糧食出口建立人道走廊。

聲明表示，烏克蘭目前已經透過卡車、鐵路和河流運輸向全世界供應糧食。基輔呼籲所有感興趣的合作夥伴，集中精力尋找平衡的方案解除俄方的封鎖，並為烏黑海沿岸和相關人道走廊提供安全保障；烏克蘭也要求，向烏提供適當武器保護海岸免受威脅，且讓第三國海軍在黑海相關區域巡邏。

烏外交部還讚賞土耳其的大力幫忙，儘管三國之間未達成協議，但土耳其拒絕接受「任何不考慮烏克蘭利益的協議。而俄羅斯周一則聲稱，俄方已經為海上人道走廊創造了條件，允許船隻在黑海和亞速海安全移動。