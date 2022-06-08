國民黨高雄市長人選遲未定案，黨祕書長黃健庭昨(7日)到高雄和黨籍市議員座談；黨團總召童燕珍透露，會中開放「假投票」，但未公布結果。不過，有相關人士透露，昨討論最高的是智庫執行長柯志恩與孫文學校總校長張亞中，引發關注。

根據《中國時報》今(8日)報導指出，童燕珍說，假投票人選包括張亞中、柯志恩、前衛生署長楊志良、立委陳玉珍等，議員也可以寫下自己「夢幻」的人選。有相關人士透露，昨討論最高的是智庫執行長柯志恩與孫文學校總校長張亞中，前衛生署長楊志良較少，也有人推薦前民政局長曹桓榮。

另外，童燕珍表示，我們不排除在地的原因，是大家的共識，希望來的人，他是愛高雄，願意為高雄打拚的人，在不在地已經變成不是很重要。高雄市議員陳美雅則認為，國民黨要推出的人就是要論述能力強，有辦法去炒熱選情，讓國民黨甚至中間選民都願意出來投票。

對此有網友在相關報導和影片底下留言表示，「柯志恩比較強點吧」、「李四川才是最佳人選」、「我們全力支持論述強，思緒清晰，有魄力，有擔當的張亞中校長」；另外有網友則是認為「你們都別忙了吧，到最後朱會給驚喜」。