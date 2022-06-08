連鎖餐飲集團王品(2727)公告，為激勵士氣並留任優秀人才，公司7日召開臨時董事會，決議自明（9）日起至8月5日實施庫藏股，預計買回自家股票1540張轉讓給員工，為上市以來第三次、睽違近1年半再度實施庫藏股。

王品2018年9月首度執行庫藏股，原訂於每股56～115元區間買回3850張，實際買回3723張、執行率97％，平均買回價格80.51元。去年2月第二次實施庫藏股，原訂於每股90～190元區間買回3850張，實際買回2049張、執行率53％，平均買回價格165.5元。

王品表示，此次買回價格區間為每股90～165元，若低於下限時仍將繼續執行，買回總金額上限24.81億元。此次買回股份總數僅占已發行股份2％，所需金額上限僅占公司流動資產4.04％，董事會已考慮公司財務狀況，買回股份不影響公司資本維持。

王品指出，集團近年積極推動「同仁變股東」，自2013年開始實施「同仁持股信託」，去年更將門檻降低、加碼更多，店長、店主廚不論職級皆可加入，使「公司提撥率」一舉拉高至150％，期望透過具競爭力的薪酬制度，留才同時吸引更多優秀人才加入王品。