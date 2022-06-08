金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，2022年首季海外投資收益2959億元、年增達271億元或10.08％，創近10年同期高點。而對中國大陸投資收益938億元，雖年減137億元或12.74％，仍為近10年同期次高。

金管會統計，首季共1282家上市櫃企業赴中國大陸以外地區投資，季增1家、占比77.56％。累計投資金額7兆3234億元，季增1708億元，主因投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現增等，上市櫃企業均以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃企業首季投資收益2959億元、年增達271億元或10.08％，創近10年同期高點。其中，上市公司2902兆元、年增達304億元或11.7％，上櫃公司57億元、年減33億元或36.67％。

證期局副局長蔡麗玲表示，首季上市公司海外投資收益成長，主因航運業、半導體業及電子零組件業受惠貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加。航運業1409億元、年增達731億元，半導體業294億元、年增51億元，電子零組件業394億元、年增17億元。

至於上櫃公司首季海外投資收益雖見衰退，但仍有產業成長，投資收益成長前三大上櫃產業依序為光電業15億元、年增8億元，鋼鐵業12億元、年增7億元，航運業8億元、年增5億元。

赴中國大陸投資方面，首季共1198家赴陸投資、季減達10家，占比72.47％，累計投資金額2兆5844億元、季增556億元或2.2％。其中，上市公司2兆3378億元、年增526億元或2.3％，上櫃公司2466億元、季增30億元或1.23％。

投資收益方面，上市櫃企業首季在陸投資收益938億元，雖年減137億元或12.74％，仍創近10年同期次高，主因塑膠、水泥及橡膠業受原物料價格上漲影響，導致上市公司首季在陸投資收益年減137億元。上櫃公司首季在陸投資收益則持平去年同期。

蔡麗玲指出，首季在陸投資收益成長前三大上市產業，依序為半導體業145億元、年增52億元，電子零組件業133億元、年增8億元，光電業42億元、年增6億元。上櫃產業為光電業6億元、年增5.97億元，半導體業10億元、年增5億元，航運業2億元、年增1億元。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至首季底累計共匯回5979億元，季增83億元或1.41％。蔡麗玲表示，主要為配合集團資金規畫策略，而將盈餘及出售股權收益匯回所致，上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。