日本時尚品牌社長東谷義和因在娛樂圈人脈廣泛，因此開始當YouTuber後，以爆料藝人八卦內幕聞名，日前他踢爆「演歌天王」森近一么子、天團「ONE OK ROCK」主唱Taka的親弟Hiro(森內寬樹)，在與女友分手後，闖入女方家硬上，致使女方懷孕後竟逼她墮胎，此事掀起大風波，而Hiro昨(6/7)親自登上東谷義和的直播，謝罪道歉。

東谷義和本月5日在YT頻道貼出爆料影片，主角是樂團「MY FIRST STORY」的主唱的Hiro，透露男方是2016年參加天團「L'Arc~en~Ciel(彩虹樂團)」主唱HYDE舉行的萬聖節派對，在派對上認識了單親媽A女，女方大他11歲，雖然當時Hiro有女友，但卻對A女展開狂烈追求，最後在他半推半就下，A女與之發生了關係。

之後A女懷孕，原本Hiro是希望她生下孩子，而到了這個時候，Hiro仍沒跟原本的女友分手，A女考慮彼此的未來，於是將孩子拿掉，不久後Hiro跟女友分手了，轉與A女以結婚為前提交往，甚至已見過女方的父母，但兩人在交往過程中，Hiro的壞習慣逐漸顯現，例如熱愛夜生活、跟許多異性有密切來往等，讓A女不太能接受，因此關係漸漸惡化，終至分手。

兩人分手後，有段時間斷絕了聯絡，直到1年後，Hiro突然邀A女出來喝酒，結束後竟假裝借廁所這理由進到前女友家中，並對A女強迫硬上，竟然致使女方再度懷孕，這回A女跟Hiro提出了想將孩子生下來的想法，慘遭Hiro冷淡回絕，甚至逼她快去墮胎，免得影響他在東京巨蛋辦演唱會的夢想，最後A女被逼墮胎，而Hiro連手術費用都沒幫付。

受害者A女以不露臉形式，親自於東谷義和的爆料影片中出聲，影片中還曝光了Hiro跟A女交往時的親密照、影片，還有小孩的超音波照，以及由Hiro本人簽名的人工流產手術同意書，罪證確鑿，消息曝光後隨即引發熱議。

東谷義和踢爆森進一么子Hiro對分手女友硬上並逼墮胎始末。

這個醜聞爆出後，2天後(6/7)Hiro登上了東谷義和的直播謝罪，表示自己跟A女對未來的認知可能不同，因此才造成誤會，強調「兩個人之間的事情，只有我們自己知道」，強調曾經非常喜歡A女，而如果先前發生的種種事情，讓女方很在意，「我希望能夠親自向她表達歉意，真的很對不起」。