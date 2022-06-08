鋒面今天仍在台灣上空，氣象局發布西半部16縣市大雨特報，有局部大雨發生機率。北台灣轉涼，今晨最低溫在桃園18度。氣象專家吳德榮表示，今天到周日5天受滯留鋒影響，有劇烈天氣、致災降雨的潛勢，要到下周一、二滯留鋒移至北部海面才好轉。

氣象局發布基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣16縣市大雨特報，今（8日）西半部地區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。氣象局指出，今天西半部下雨時間較多，有局部大雨及短延時豪雨發生的機率，晚上之後雨勢有機會減緩。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日至周日（8至12日）滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣，雷擊、強風、瞬間強降雨發生，累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化及氣象局的特報。當滯留鋒減弱或離開陸地時，則會出現短暫空檔，降雨緩和，今北部氣溫18至25度，中部23至30度，南部23至32度，東部22至31度。

明日北台灣較涼，約22至26度，其他地區低溫略降，但高溫仍達30度，周五、六（10、11日）鋒面有機會北抬到台灣北部至北部海面間，雨勢略微減緩，不過中部以北仍有局部大雨，氣溫仍涼，周日滯留鋒逐漸北移，有較大雨勢，仍需注意。

吳德榮表示，下周一、二（13、14日）滯留鋒在台灣北部海面，西南季風偏強；中南部有明顯降雨，北部、東半部晴熱，花東則有焚風。