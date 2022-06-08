中市「天外天劇場」，所有權人未取得建築許可，去年搶進強拆。（資料照片）

中市天外天劇場被譽為台灣在日治時代最豪華歐式圓形劇場，「留」與「不留」爭議多年。好民文化行動協會理事長林芳如對多次文資審議未過關大嘆：「實在太可惜了！」；建築師謝文泰表示，私人古宅雖未受國家保護，若可在現代社會以歷史文化價值活化重生，猶如現已60歲的知名藝人劉德華，轉型適合角色仍是魅力十足。

中市天外天劇場由仕紳吳子瑜在1919年興建的私人戲院，1933年創建劇場開放民眾入場，經產權多次轉移，建築本體屢遭破壞，曾為冷凍廠、釣蝦場及鴿舍，所有權人著手拆除，文史團體緊急搶救，自2014年起多次提報文資審議均未通過，雙方對峙爭議多年，去年遭所有權人強拆，該案法院近日判決確定。

「實在太可惜了！」曾參與搶救的文史工作者林芳如表示，當年民間力量興建豪華歐式圓形劇場，其中圓形屋頂長達18.6公尺的圓形軸距是當代建物最大，具重要文化價值，但多次提報文資審議，甚至新事證也未獲通過，她深覺惋惜。

林芳如說，私人古宅要保存必須要有民眾共識，天外天劇場已多次易主，當時接手屋主並非吳家後代，在他們的眼中就只是「廢墟」、「危樓」。

投入中市多處歷史建築活化規劃的建築師謝文泰表示，古宅都承載著某些人的記憶及故事，但受國家文資保護的古蹟須具有一定的歷史文化價值，猶如並非每位長者都具傳統藝術和文化資產保存技術，受到人間國寶等級保護。

未受文資保護的古宅要何去何從？謝文泰說，要避免因開發利益而拆除，就要賦予新意義，找到適合的新角色，才能在新陳代謝的都市洪流中被社會接受。他並以走紅40多年的天王級藝人劉德華為例，目前雖已邁入60歲轉型適合角色，依然是耀眼明星。

他建議，文史團體或政府必須突顯古宅重要文化價值、發展性，媒合投資賦予新生命、新面向，可轉型經營餐飲、文化商場，例如台中市役所等歷史建築，對於都市有更好的發展。

「文資相關法令還有很遠的一段路要走！」謝文泰表示，現今的文資法令充滿了「限制」，「獎勵」僅杯水車薪，古宅都是老祖先留下的資產，所有權人可能因經濟問題被迫要賣祖產，若能釋出更多的獎勵例如容積移轉等，都幫助、鼓勵所有權人保留願意。

此外，謝文泰建議地方政府著手都市計畫時，先進行土地資源調查，將重劃區域內的歷史文化資產配置在公共設施、學校等用地，不僅可留下文資，更可突顯公共設施特色，並避免日後的文史團體的抗爭，打造多贏局面。