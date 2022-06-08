民進黨立委高嘉瑜為疫情不惜砲轟綠營自家人，甚至槓上衛福部部長陳時中，獲得不少跨越政黨色彩的粉絲喝采。而她的「招牌公主頭」，更來被視為正字標記。高日前刊出自己頂著新髮型的照片，不僅沒綁公主頭，肩膀以上的長度更破過去最短紀錄，讓大批網友直呼「認不出來了！」

高嘉瑜6日在臉書發文，自我打趣道：「我是誰？一年剪一次頭髮，一定要剪夠本！」她刊出自己新髮型的照片，迅速吸引網友眼球。

在高嘉瑜刊出的圖片中，她坐在車裡自拍，不但沒綁招牌公主頭，不到肩膀的長度更讓網友耳目一新，大喊沒看過頭髮這麼短的她，嶄新造型引發網路熱烈討論。

此文獲得約9000個讚、超過720則留言，極具迴響。網友紛紛表示：「認不出來了」、「差點認不出妳耶」、「天啊！也太短了吧！」「沒看過這麼短的妳」、「新髮型非常好看，清爽女神」、「清純」、「根本大學生」、「委員變成學生妹了」、「唱首歌我們就知道妳是誰了」、「對於嘉瑜換髮型這件事沒有期待，因為根據過去的經驗，妳一個禮拜內又會綁回公主頭」。