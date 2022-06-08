金管會公布國銀最新存放款概況，2022年前4月國銀累計新增放款已突破兆元關卡、以1兆3441億元改寫同期新高，其中以「企業周轉金」達8306億元、占62％為最大宗，顯示企業接單購料、備料等需求大增，對景氣後市審慎樂觀看待。

金管會統計，國銀截至2022年4月底放款總餘額35兆192億元、月增3664億元，存款總餘額49兆8229億元、月增4347億元，存放款差距續降至14.8兆元，使存放比回升至70.29％、月增0.13個百分點，為連2月回升。

若以放款對象觀察，4月對民營企業新增1911億元、對個人新增1178億元較多，對政府機關新增472億元、對公營企業新增103億元。若以用途觀察，則以企業周轉金大增2332億元最高，購置不動產增加1171億元、企業投資增加101億元、購置動產60億元。

銀行局副局長童政彰指出，前4月國銀新增放款達1兆3441億元、改寫同期新高。進一步以用途觀察，以企業周轉金新增達8306億元、占比達62％最高，購置不動產則以32％居次，顯示企業接單購料、備料等需求大增，對景氣後市審慎樂觀看待。

而4月新增放款較多的前三大銀行，依序為中信銀1486億元、一銀613億元、國泰世華銀355億元。童政彰表示，中信銀單月放款大增，主因進出口業務需求及國內部分客戶資金調度需求，一銀則是對公營事業放款增加較明顯。

而國銀截至4月底逾放金額571億元、月增7億元，逾放比0.16％，持平3月、年減0.06個百分點，續處歷史新低。備抵呆帳覆蓋率814.67％，雖月減2.58個百分點、但年增達207.13個百分點，續處歷史高檔水準，整體備抵呆帳提列仍維持穩健。