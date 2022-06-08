衛福部長陳時中是否代表民進黨參選台北市長，日前出因疫情正燒，民進黨為陳時中可能會延至8月底才宣布市長提名人選，而陳時中則回應「不要等我啦」、「大可不必」。對此，國民黨前台北市議員羅智強今(8日)在臉書「誠懇的建議」陳時中，「越叫民進黨不要等你，民進黨越是不敢不等你，應該直接宣布不會接受提名，斷了自己的念頭，也斷了民進黨徵召的念頭」。

陳時中6日曾對此回應「沒有聽聞，不要等我」，昨被媒體詢問是否意味著放棄選舉了嗎?他回應，黨政、選舉各有其步驟，「不用就是說要等我或什麼，那就大可不必」。

羅智強對此表示，當台灣疫情四方燃燒，一個防疫指揮官卻還一天到晚糾結在「要不要選台北市長」，請問這樣的防疫指揮官，還會有心思好好防疫嗎？這才是陳時中不管參選台北或桃園「民調都崩盤的最根本原因，因為陳時中的心猿意馬，不只是不負責任，更是拿台灣的防疫、台灣人的性命在開玩笑」。

因此羅智強建議陳時中宣布專心防疫，「2022不接受任何縣市長的提名或徵召，不要用抽象的政治話語叫民進黨『不要等他』，越叫民進黨不要等你，民進黨越是不敢不等你，應該直接宣布不會接受提名，斷了自己的念頭，也斷了民進黨徵召的念頭，然後就把所有的心力好好的、努力的成全台灣的防疫，這才是該做的事」。

最後，羅智強更用《插秧詩》送給陳時中，手把青秧插滿田，低頭便見水中天。心地清淨方為道，退步原來是向前。