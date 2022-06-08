網紅「鳳梨」（吳泓逸）以台式直男幽默，在網路上人氣暴漲，事業版圖拓展至手搖飲料事業，一開幕就吸引大批民眾排隊購買，加上與夜店DJ女友歐菈感情穩定，事業愛情兩得意，近來在社群平台曬出一支小金鏟子，接著詢問網友：「我該注意什麼」，讓人好奇是否「小鳳梨要來了」。

鳳梨在臉書曬出桌上放著一支小金鏟子的照片，下面墊著大甲鎮瀾宮的紅色袋子，接著詢問網友「我剛洗完澡在吹頭髮…無意間瞄到床頭櫃出現這東西….請問這是什麼…？我該注意什麼…？」接著表示：「我的眼皮莫名一直跳…有一種奇怪的預感」，還擺出似乎充滿疑問的手勢，不過許多眼尖網友一看就認出是大甲鎮瀾宮相當有名用來求子的「好孕鏟」，立刻引起討論。

對此，網友紛紛留言獻上祝福：「是報效國家的時候了」、「叫你產子，還有包中」、「金鏟子～要有小鳳梨了」、「要鬧出人命的意思了」、「先說聲恭喜，晚上不用睡了」、「你要產子了，產出小旺來」、「大甲好孕鏟非常靈，恭喜恭喜」、「注意近期內是不是會收到媽媽手冊」，這讓鳳梨嚇得趕緊跳出來回應：「看完留言…阿彌陀佛…我最近才開始吃齋念佛…真的有在修行」。

鳳梨日前坦言有了想結婚成家的念頭，但也點出猶豫不決的關鍵因素，就是事業跟經濟不夠穩定，讓他略為卻步，甚至認為自己是不是應該控制住這股衝動。