今天一早在MLB場上傳出震撼消息，日本「二刀流」大谷翔平所在的天使因逢12連敗，做出人事異動，宣布開除總教練麥登(Joe Maddon)，三壘教練內文(Phil Nevin)將暫代兵符。傳奇教頭麥登在天使第三季就被炒，對於球隊舉動他本人表示很訝異，確實麥登季初帶領天使打出不錯戰績，但近期12連敗對球隊傷害真的太大。

The Angels have relieved Joe Maddon of his duties as manager. pic.twitter.com/dgpAwt4usw — MLB (@MLB) June 7, 2022

天使5月中還有著24勝13敗好成績，不過隨後只有3勝16敗，落差非常大，目前在美聯西區不但被太空人超車，勝差也逐漸拉大，近期主力「神鱒」卓奧特(Mike Trout)、大谷翔平表現都很不穩定，同樣是讓球隊陷入困境的原因，不過天使或許仍重視教練帶兵能力，麥登自從2020年擔任天使總教練後戰績僅130勝148敗。

麥登生涯擁有2599勝，三度獲選年度最佳教練，2016年率小熊打破長達108年「山羊魔咒」拿下世界大賽冠軍，不過來到天使卻未將球隊帶回季後賽，本季一度看見希望，但目前球隊很明顯陷入大低潮。而接替他的三壘教練內文球員時期是選秀狀元，退休後擔任過巨人、洋基教練，去年慘遭洋基開除，本季才剛來到天使。