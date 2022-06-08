總統蔡英文6日在「全國產業總工會第七屆會員代表大會」稱，政府有計畫的希望每一年都能調高基本工資，除了遭批評是選舉前的政治手段外，國民黨立委李貴敏更說，雖然官員矢口否認，但每年調漲基本工資這件事，讓人覺得民進黨政府其實是有明顯感受到民眾在高通膨、高物價下的不滿的！

李貴敏昨（7）日在臉書表示，蔡英文拋出透過增修最低工資法的方式，以達到每年固定調高基本工資，讓人覺得民進黨政府明顯感受到在高通膨、高物價的衝擊下，年輕族群對低薪生活的挫折與不滿，但是口號不能治國，相關構想只怕還是問錯問題、給錯答案，不但徒勞無功，更是烏龍一場。

李貴敏指出，民進黨政府每年預算大筆大筆的編，透過舉債方式編列特別預算更是毫不客氣，各式各類大內外宣的經費大筆大筆的花，試圖誤導民眾，創造經濟榮景的現象，但事實上民眾的體感經濟已進入寒冬，感受到萬物齊漲及通膨的驚人衝擊，雖然官員矢口否認，但高物價再加上升息壓力，民眾早已被物價與通膨壓得喘不過氣來，「這些問題真的能夠用提高些許基本工資就能夠解決的嗎？恐怕不行吧！」

李貴敏認為，想解決低薪問題應該把癥結所在解決，解決高物價、高通膨、高房價等問題，並推動整體經濟發展及核心產業的建構與升級，創造更多優質的工作機會與環境，並因應實質的生活水準來調整工資，「拜託政府把民眾血汗錢花在這些實質有利於產業建設，以及國計民生的事物上面，不要再把錢撒在大內外宣了吧！」