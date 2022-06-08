新北市中和2歲男童恩恩確診病逝，恩恩的父親質疑等了81分鐘才送醫，他為還原真相，6日到新北市消防局聽錄音檔，事後卻被爆料報案狀況是模擬的，恩恩父親今日凌晨坦言「很錯愕」，同時他也表示已收到1922的橫向通聯記錄，卻發現從他打電話表達恩恩已陷入昏迷開始算起，1922共花了143分鐘進行聯繫，令他無法接受，直言「需要疾管署交代更完整的資料，不是只是簡單的文字說明。」

恩恩父親今（8）日凌晨於個人臉書指出，6日當天在消防局大部分的時間和精力，都在聽取錄音及記錄核對上，已沒有力氣留意旁邊的情形，針對有網友踢爆報案現場是經過安排、模擬，他坦言「很錯愕」。

恩恩父親表示，現階段橫向通聯記錄並不完整，盼新北市政府盡速提供橫向通聯、電話錄音及相關檔案，「我只是想要拼湊事情的真相，極力需要拿到關鍵檔案，這是還原真相最關鍵的部分」。

同時恩恩父親也收到疾管署補充的橫向通聯記錄文字，內容可見1922在事發當天處理了2萬7000餘通的電話，他在下午5時38分打電話向1922表示孩子的狀態不佳，請求協助送醫，第二次再打進1922是下午6時08分，他在電話裡告知恩恩已陷入昏迷。

恩恩爸收到疾管署的文字資料。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

恩恩父親說，但是1992客服於晚間8時44分才轉送案件到北區管制中心，北區管制中心又花了12分鐘，也就是8時56分才找到新北市衛生局，他坦言無法接受這個處置過程，因他在第二通電話中已明確告知恩恩陷入昏迷，119也找不到衛生局，當下1922回覆並答應會記錄及反映，「沒想到是8時44分才把我的救命需求，轉告及管署北區管制中心，12分鐘後才聯絡上新北市衛生局」。

恩恩父親說，1922的橫向聯繫總共花了143分鐘，他直言，疾管署應要將狀況盡速通報，且有協助民眾處理的責任，「當地方政府失能，我遲遲等不到救護車，中央的1922也未能及時發揮功能，我覺得我需要疾管署交代更完整的資料，不是只是簡單的文字說明。」