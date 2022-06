智邦(2345)5月營收回溫,創下史上第四高,智邦今年預計隨著400G交換器出貨比重持續拉升下,營收正向看待,智邦也預計在下周16日舉辦股東會。

智邦5月營收61.56億元,月增加9.42%、年增加25.3%,創下史上第四高;累計前5個月營收275.11億元,年增加21%。

智邦除亞洲客戶需求持續強勁外,原物料供貨緩解將驅動2022~2023年營收成長之,400G交換器產品出貨比重也持續增加,持續正向看待智邦2022年營收成長。

另外,法人表示,日前Nokia公告未來將開始出貨其7250 IXR之400G交換器產品給予微軟的Azure雲,供數據中心所用,目前Nokia占智邦約5~10%營收。基於Arista作為微軟長期主要交換器供應商,預計該合作協議對智邦之營收影響將落於2023年,且由於微軟所採用之SONiC(Software for Open Networking in the Cloud)與Arista所研發之EOS(Extensible Operating System)在軟體上仍需時間調適,因此交貨前期仍為ODM模式為主,考量未來供貨給予Nokia之產品規格提升,400G占智邦整體營收比重將持續提高,並有助於智邦毛利率向上。

智邦將於6月16日舉辦股東會,屆時經營團隊將會針對整體交換器市場景氣最初更詳盡說明。