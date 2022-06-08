智邦(2345)5月營收回溫，創下史上第四高，智邦今年預計隨著400G交換器出貨比重持續拉升下，營收正向看待，智邦也預計在下周16日舉辦股東會。

智邦5月營收61.56億元，月增加9.42%、年增加25.3%，創下史上第四高；累計前5個月營收275.11億元，年增加21%。

智邦除亞洲客戶需求持續強勁外，原物料供貨緩解將驅動2022~2023年營收成長之，400G交換器產品出貨比重也持續增加，持續正向看待智邦2022年營收成長。

另外，法人表示，日前Nokia公告未來將開始出貨其7250 IXR之400G交換器產品給予微軟的Azure雲，供數據中心所用，目前Nokia占智邦約5~10%營收。基於Arista作為微軟長期主要交換器供應商，預計該合作協議對智邦之營收影響將落於2023年，且由於微軟所採用之SONiC(Software for Open Networking in the Cloud)與Arista所研發之EOS(Extensible Operating System)在軟體上仍需時間調適，因此交貨前期仍為ODM模式為主，考量未來供貨給予Nokia之產品規格提升，400G占智邦整體營收比重將持續提高，並有助於智邦毛利率向上。

智邦將於6月16日舉辦股東會，屆時經營團隊將會針對整體交換器市場景氣最初更詳盡說明。