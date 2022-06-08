大陸積極扶植國內產業發展，祭出高薪誘因招攬各國人才，根據韓媒報導，大陸手機製造商正以4倍或更高的薪水，挖角南韓三星電子和樂金電子的手機工程師，但有專家警告，這些跳槽的工程師應該小心被用完即丟的可能性，回顧2016年大陸曾開出9倍年薪聘用南韓半導體工程師，後來不到2年就把這些人解雇。

根據南韓媒體《BusinessKorea》報導，大陸智慧手機製造商正透過獵人頭公司大舉挖角三星和樂金的工程師，尤其三星電子人才流失最嚴重。報導稱，三星智慧手機人員2019年有2萬7649人，2020年降至2萬7094人，2021年再減少至2萬6426人，南韓目前在全球手機市場的市占也在衰退。

此外，陸企也積極招攬樂金電子的手機工程師。報導指出，去年樂金撤出手機業務後，其手機工程師成為陸廠的挖角目標。

但有專家指出，南韓手機工程師應考慮到被用完即丟的下場，2016年大陸也曾開出9倍年薪聘用南韓半導體工程師，當時稱聘用期間至少3至5年，但後來不到2年這些人就被解雇。