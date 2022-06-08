性學博士許藍方擁有亮眼外型、清晰口條，加上她在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，不僅火速打開知名度，也被受封為「最美博士」，親民的她不時在網上和粉絲互動，近日分享如何清潔女性私密處，傳達正確觀念給粉絲。

許藍方在影片中提到健康私密處只需要用水清洗，除非陰道感染，才需要用清潔液輔助，讓私密處的酸鹼值恢復正常，她同時提醒大家如果有私密處感染的問題，必須得盡快就醫，不要拖延就診時間，強調清潔液只是幫助用途，治療方面還需要看醫生。如果陰道是健康的狀態，她建議有兩個時間點可以使用私密處清潔液，第一是陰道接觸過精液之後，第二是女性月經來時，這兩個時間都是弱酸性的陰道變成偏鹼性，相對容易造成感染。

許藍方提到很多女性上廁所後的擦拭方式有誤，她也親自拿出衛生紙示範，擦拭時應該由前往後擦，她講解肛門處有很多大腸桿菌，如果由後往前會把細菌往前帶容易造成感染，此外，也建議不要用擦的要用「沾」的，將私密處沾到沒有水漬才算完全乾淨。此外針對有用清潔劑習慣的觀眾，可以在陰毛處先搓出泡泡，把腳閉起來使用綿密泡泡清潔陰道外的皮膚，之後再打開用清水沖洗乾淨就可以。她強調私密處如果有摩擦就很容易有黑色素沉澱，穿太緊的褲子都會有這種現象，最好的解決方法還是換寬鬆的衣物。