南韓74歲資深女星尹汝貞，出道多年憑著沉穩自然的演技，在2020年以美國電影《夢想之地》獲得奧斯卡金像最佳女配角獎，以及英國電影學院獎，成為韓影史上第一人，也成功在國際上打響知名度。而尹汝貞雖演藝事業順遂，感情生活卻相當曲折，過去曾被她抓包出軌而離婚的歌手前夫趙英男，近日卻再度語出驚人表示「要不是因為我出軌，她才能過得這麼好」令眾人全傻眼。

尹汝貞與歌手前夫趙英男在1974年結婚，並隨前夫搬到美國生活，後來回到南韓後發現男方出軌而離婚，但當時的南韓社會民風保守，尹汝貞只好背負著離婚的罪惡感帶著2個兒子回到美國生活，直到1987年才在知名編劇金秀賢的鼓勵下演出電視劇《殘缺的愛》，再次回歸演藝圈，演藝事業不僅逐漸有了起色，更接連在各大頒獎典禮獲得大獎。雖對於前夫的事情始終低調不談，但離婚多年的前夫趙英男卻始終不肯放過她。繼尹汝貞榮獲奧斯卡最佳女配角獎時，趙英男曾語出驚人的表示「對我這種外遇的男子是最致命的一擊」以示祝福後，近日看著尹汝貞攜手羅PD所推出的綜藝實境節目《意外的旅程》再創高收視，他又忍不住發表想法。

趙英男5日登上綜藝節目《明星紀錄片MY WAY》，聊起過去的情史，趙英男看到另一名男星朴仁洙與妻子在一起57年來沒發生過任何婚姻狀況，竟脫口表示「所以你57年間都只跟一個女人一起過嗎」，朴仁洙聽到後相當傻眼忍不住反駁「難道要跟兩個女人過嗎？怎麼可能，這算什麼才華，在音樂跟美術上有才華就好」，趙英男則反駁表示「我跟她生活了13年，後來又遇到其他女人，所以過得很好，那個人也是因為我出軌，把我趕出去，現在才能活得這麼好的」。

雖對話的過程中，趙英男都沒提到尹汝貞的名字，但朴仁洙一聽就知道他在說誰，忍不住回嗆趙英男「所以只要以你妻子的身分過生活就不會成功」。節目播出後，不少觀眾也砲轟他「離婚這麼久了還蹭對方熱度，太噁心」、「都這麼久了，你夠了吧」、「是要講幾次」、「不紅了就要蹭別人」、「好險離婚了，這老男人太噁心了」。