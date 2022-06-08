高雄一名胡姓婦人因打牌結識歐姓男子，未料歐男卻與胡婦已婚的女兒搭上線，私下發展成不倫戀，幽會時還被胡女的妹妹目擊，姦情才曝光，讓胡夫憤而向2人提告求償。高雄地院審結，判2人應連帶給付35萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與胡女自1998年間結婚，歐男因與胡女母親打牌而結識胡女，兩人發展成不倫戀，歐男還在外租屋以便幽會，胡女平日下班就會開車找歐男，再改乘歐男的賓士車出遊至晚上9時許，才各自返家。

人夫表示，他之所以知情，是因為胡女的妹妹2020年8月間意外目擊胡女與歐男幽會，胡女親密地依偎在歐男肩膀上，2人亦向胡女妹妹坦承外遇，他事後親自目睹2人私會，認定此行為已逾越一般男女交往分際，侵害他的配偶權，遂提告求償連帶給付80萬元。

對此，歐男辯稱，他知道胡女已婚，也曾與對方單獨出去吃飯，胡女的確來過他的租屋處，但兩人並沒有發生婚外情或不正當的往來關係，更無與胡女接吻。

高雄地院法官勘驗證據，發現胡女曾與妹妹說，「我已經把我二三十年的青春浪費在他身上，我現在要選擇跟誰在一起」、「我真的回不去了，真的回不去了，不管小孩怎麼想」等語，認定胡女與歐男確實有牽手、接吻且交往，已影響胡女及其丈夫的互信基礎，侵害胡夫的配偶身分情節重大，審酌後判2人須連帶賠償35萬元。可上訴。