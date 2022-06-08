國民黨在五月中旬正式通過徵召提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發不少爭論，外傳國民黨主席朱立倫訪美返台後可能啟動「換政」，對此國民黨日前駁斥該傳聞。而媒體人「逆風的烏鴉」今(8日)直言，這是個連分析都不用分析的問題，答案就是「不可能」。

逆風的烏鴉今在臉書貼文表示，和一位國民黨的年輕議員朋友聊了一些這幾天桃園發生的事，有一些心得可以談一談，基本上他認為無論羅智強脫黨，或者換政，都是連分析都不用分析的問題，答案就是「不可能」。但這兩個傳聞都有人提，尤其是換政。「有些名嘴用換柱類比，認為換政不無可能。這樣的說法看似成理，但其實是證明更無可能換政」。

從背景來看，逆風的烏鴉分析，洪秀柱參選和朱立倫是沒有直接關係的，或者說，那不是朱立倫的布局；但張善政的情況不一樣，完全是朱立倫的安排，如果換政，豈不是把自己的臉打腫了？其次，是當初換柱，也不是朱立倫的構想，現在有這麼強大的「換政」條件嗎？第三，也是最重要的一點，朱立倫在換柱中受到重傷，有可能再重蹈覆轍嗎？「所以我一看到換政的議題，就認為這只能用兩個字形容，『胡鬧』」。

另外根據《中國時報》7日報導指出，國民黨6日發新聞稿駁斥「換政」傳聞，強調「絕無任何變化」，張善政也已展開各項選舉行程，國民黨將全力協助張爭取勝選，打造新桃園。