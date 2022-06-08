美國科技股納斯達克指數昨晚反彈逾百點，特斯拉、蘋果股價也同步上揚。第一金投信認為投資人目前超前部署，資產配置應納入全球首富馬斯克太空事業「星鏈計畫」「太空旅行」題材。

第一金投信太空衛星ETF擬任經理人牟宗堯表示，馬斯克在短短幾年躍升為全球首富，厲害之處在於眼光宏大、佈局深遠，除了電動車外，20年前早已將研發觸角從地球拓展到浩瀚無垠的太空。其太空事業的首部曲「星鏈計畫」，正如火如荼進行，預計2030年前，要在地球低軌道上用4.2萬顆衛星，佈建出一個天羅地網，並與每一個「移動基地台」特斯拉汽車串連，提供高速寬頻連網，全面實現萬物聯網及自動駕駛，這無疑將同步顛覆電信與汽車產業。

接著太空二部曲，要讓「太空旅行」變便宜，多數人可以像出國一樣簡單，輕鬆走出地球，漫遊太空、俯瞰美麗的地球；爾後探索火星，使人類有能力移居其他星球。

牟宗堯認為，在投資世界裡「富裕與貧窮只是一念之差」，如果上次相信馬斯克超凡脫俗的創新力，及無與倫比的執行力，跟上電動車的百年革命，投資報酬率可能翻了數十倍；這次一飛沖天的不僅是太空衛星的商機，可能還有財富。

第一金投信將在27日開募「第一金太空衛星ETF證券投資信託基金」，以追蹤Solactive太空衛星指數（Solactive Aerospace and Satellite Index）的績效表現，做為基金投資組合管理目標。「Solactive太空衛星指數」由Solactive AG指數公司編製維護，投資範疇包括太空旅遊與探索、太空技術、衛星行業、先進衛星和航太零件等，現有成分股計30檔。