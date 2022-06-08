擁有F級上圍的日本AV天后三上悠亞日前才宣布自立門戶，和舊東家約滿打算另起爐灶，而一路跟隨她的帥哥經紀人也隨著她出走，兩人私下感情好到一度被誤認成是男女朋友。最近經紀人則大洩底，曬出三上悠亞睡著時的床照，可見她睡覺時表情依舊美，但竟會不自覺開腿內八，腳掌朝天，高難度的睡眠姿勢引來粉絲暴動討論。

三上悠亞7年前轉行成為女優，2018年一度頂著這股氣勢和松田美子、櫻萌子組成女團「Honey Popcorn」在韓國出道，卻引來正反兩極評價，更有人直言她們帶壞小孩，建議應該封殺，當時三上悠亞坦言無法理解，直言「女優也是一項職業」，不明白為何變成阻礙，而2018年松田美子退團，隔年Ruka、Sara和Nako加入團體，以5人女團的形式發布第二張迷你專輯，越挫越勇。

三上悠亞被經紀人出賣床照。（圖／翻攝自yuamikami_mane推特）

可說是社群網站女王的三上悠亞，在推特、IG、TikTok和Youtube都有帳號，日前她還因為IG照片太過裸露被官方凍結帳號，341萬粉絲不翼而飛，幸好幾天後順利要回使用權，她更曬出回覆給IG官方客服認證的素顏照片，自嘲：「因IG被凍結的壓力導致當下皮膚變得粗糙」。

三上悠亞睡著時模樣依舊美麗。（圖／翻攝自yuamikami_mane推特）

在AV界出道7年的三上悠亞，最近宣布單飛獨立，離開舊東家，她在Youtube頻道錄影片表示其實今年初就已經獨立了，「我越來越喜歡我的工作，不過相對的越來越多事業想做，希望從這年紀開始能發展不同的事業。」帥哥經紀人也會陪她繼續打拚，日前更曬出多張三上悠亞的床照，也可見兩人私下像是朋友的交情，引來粉絲回：「腳的角度這樣真的沒問題嗎？太厲害了」、「看起來很幸福的睡臉」、「身體超柔軟」、「謝謝經紀人分享」。