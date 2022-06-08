1名女網友在《Dcard》發文，她在百貨廁所外面遇到一位單親爸爸，因為擔心女兒第一次來月事，不知道該如何使用衛生棉，請她協助幫忙，原PO怕對方回家後會有其他不適，交代生理期基本注意事項及如何使用後，留下自己的聯絡方式，告知父女倆若還有她能協助的地方，她定會全力幫忙，貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文，日前她從百貨公司的廁所出來時，在門口見到一位神情緊張的男子，雖行為怪異，但未做任何奇怪的舉動，原PO經過時被男子攔下，對方語氣尷尬的詢問：「非常不好意思，我女兒現在在廁所裡面，她好像是生理期，女廁我進不去，可以麻煩妳幫我把這袋東西拿給她嗎？」

原PO會心一笑的接過袋子，男子表示，因為女兒是第一次來月事，他沒買過衛生棉，不知道買的對不對，想順便麻煩原PO教一下女兒，男子緊張地說：「我女兒沒有媽媽所以我沒辦法教她」。

原PO在廁所內教會了女孩使用衛生棉，確定對方沒問題後，男子感激地不斷道謝，她問女孩是否知道生理期哪些東西能吃哪些不能吃，對方回應學校有教，但不是很清楚，因為學校老師是男的，她嘆了一口氣交代女孩生理期注意事項，留下自己的電話，若父女倆還有問題的話隨時可以問她，事後回想起來，她不禁佩服獨自扶養女兒的單親爸爸。

文章曝光後網友們紛紛留言大讚：「原PO超有愛心的，暈了暈了」、「這個友善的回憶就根植在妹妹心中了 回想起來一定會很暖心」、「我也遇過，不過她是在車上來第一次的，到現在她還是把我當姐姐，是好懂事好欠疼愛的女孩」、「辛苦那位爸爸了」。